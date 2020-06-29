Cemaat neden imama küstü? Halk namazı nerede kıldı? Hangi şehirde cemaat imama küstü?
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Cemaat neden imama küstü? Halk namazı nerede kıldı? Hangi şehirde cemaat imama küstü?

İmamın değişmesini isteyen cemaat, yeni imam gelene kadar camiye gitmeme kararı aldı. Olay, Türkiye genelinde büyük yankı uyandırırken, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş olaya el koydu. Peki, cemaat neden imam ile küstü?

Cemaat neden imama küstü? Halk namazı nerede kıldı? Hangi şehirde cemaat imama küstü?
29.06.2020 08:40 | Son Güncelleme: 29.06.2020 08:44

Sakarya'da meydana gelen olayda, cemaat ile imamın anlaşamaması sonucu vatandaşlar namazları bir süre camide kılmama kararı aldı. Büyük çapta bir eyleme dönüşen gelişmenin çözümü için Diyanet Başkanı Ali Erbaş dirakt talimat verdi. Halk namazı nerede kıldı? İşte detaylar...

HANGİ ŞEHİRDE CEMAAT İMAMA KÜSTÜ?

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde, imam ile sorunlar yaşayan cami cemaati, imama değişene kadar camiye gitmeme kararı aldı. Daha önce de aynı sorunları yaşayan vatandaşlar,olayı Sakarya Müftülüğü'ne taşımış. Fakat tüm cemaatin değil de bir kesim ile anlaşmazlık yaşaması nedeniyle inceleme yapılmamış.

CEMAAT NEDEN İMAMA KÜSTÜ?

Sakarya'da yaşanan olayda, imam ile anlaşamayan bölge halkı, imamla tartıştı. Uzun bir süredir sorunlar yaşayan iki tarafın arasındaki olaylar büyüdü ve cemaat, imam gidene kadar namazları camide kılmamaya karar verdi.

VATANDAŞ NEREDE NAMAZ KILIYOR?

İmam ile aralarındaki sorun giderilmeyince halk, yatsı namazını cami yerine kıraathane önünde birlikte kıldı. Eylem ülke genelinde büyük ses getirince Diyanet İşleri Başkanı devreye girdi ve olayın çözülmesini istedi. Sakarya'nın Kaynarca ilçesine bağlı Müezzinler Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, mahalle camisinin imamıyla tartıştı. Mahalleli, durumu İlçe Müftülüğü'ne bildirerek imamın değiştirilmesini istedi. Mahalleli, imam A.B. ile barışmayı da reddedince, yatsı namazını cami yerine mahalle merkezindeki kıraathane önünde kıldı. Mahalle sakinleri, cami imamı değişene kadar camiye gitmeyeceklerini belirtti.

Müzezzinler Mahallesi Muhtarı Saffet Kansu, "Köyümüz halkı ve ihtiyar heyeti olarak imamdan memnun değiliz, imamımıza küstük. Bu sebepten dolayı imamımızla ilgili gerekli müracaatları Müftülük ve diğer makamlara yaptık. Bu akşamdan itibaren karar alıp kıraathane önünde toplanıp, burada namaz kılacağız. İmam değişene kadar burada namaz kılmayı düşünüyoruz" demişti.

ALİ ERBAŞ OLAYA EL ATTI

Bölgedeki vatandaşların da imamdan memnun olmadığının öğrenilmesi üzerine Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş devreye girdi. Hürriyet'ten Abdulkadir Selvi'nin yazısına göre Ali Erbaş konuyla hemen ilgilenmiş.Selvi'nin yazısından ilgili kısım şu şekilde:"Bu eylem Türkiye çapında ses getirdi. Bu olay üzerine Diyanet'le konuştum. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Ali Erbaş konuyla hemen ilgilenmiş. Bir inceleme başlatmış ve sorunun çözülmesi için talimat vermiş. Zaten yedi ay önce de imamla cemaat arasındaki sorun Sakarya Müftülüğü'ne intikal etmiş. O zaman da bir inceleme yapılmış. İmamla tüm mahallenin değil, cemaatin bir bölümü arasında bir sorun olduğu tespit edilmiş. Ama bu kez farklı. Çünkü Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sorunun çözümü yönünde talimat vermiş."

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