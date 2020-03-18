Cemaat 'Koronavirüs' yasağına uyuyor Cemaat 'Koronavirüs' yasağına uyuyor Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın korona virüs nedeniyle toplu namazların iptal edildiğini açıklamasının ardından cemaat bu yasağa uyarak camilerde toplu halde namaz kılmadı Cemaat yasağın yerinde olduğunu halkın sağlığının düşünüldüğünü söyledi Diyanet...

Cemaat 'Koronavirüs' yasağına uyuyor

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın korona virüs nedeniyle toplu namazların iptal edildiğini açıklamasının ardından cemaat bu yasağa uyarak camilerde toplu halde namaz kılmadı

Cemaat yasağın yerinde olduğunu halkın sağlığının düşünüldüğünü söyledi

ADANA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeni tip korona virüse (Kovid-19) yönelik tedbirler kapsamında camilerde ve mescitlerde cemaatle namaz kılınmasına ara verildiğini duyurmasının ardından cemaatin bu yasağa uyduğu gözlendi.

Çin'in Vuhan kentinde çıkan ve tüm dünyaya yayılarak yaklaşık 6 bin insanın ölümüne neden olan dün de Türkiye'de 1 kişinin ölümüne yol açan korona virüs nedeniyle geçtiğimiz günlerde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, başta Cuma Namazı olmak üzere camilerde toplu halde namaz kılınmayacağını duyurdu. Bu duyurunun ardından camiler açık kaldı ancak imamlar toplu namaz kıldırmadı. Adana'da cemaat bu yasağa uyarak camilere namaz vakitlerinde farklı zaman dilimlerinde gelerek ferdi olarak namaz kıldı. Bir çok vatandaşın camiye aynı anda geldiyse bir birleri arasındaki mesafeyi yaklaşık 2 metreye ayarlayarak saf tutup namaz kıldığı görüldü.

Namazını bitirip camiden çıkan cemaat yasağı desteklediklerini, devletin milletini düşünerek böyle bir karar aldığını insan sağlığının her şeyin üstünde olduğunu virüs geçene kadar camilerde toplu olarak değil ferdi olarak namaz kılacaklarını söyledi.

Kaynak: İHA