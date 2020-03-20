Cemaat ile namaz kılmaya ara verilince Develi camileri boş kaldı Ülke geleninde Koronavirüs nedeniyle cami ve mescitlerde cemaatle namaz kılınmaya ara verilmesi sonrası Develi ilçesinde camiler boş kaldı.

Ülke geleninde Koronavirüs nedeniyle cami ve mescitlerde cemaatle namaz kılınmaya ara verilmesi sonrası Develi ilçesinde camiler boş kaldı.

Normal şartlarda Cuma günü dolup taşan Develi meydanı cemaatle namaz kılmaya ara verilmesinin ardından bom boş kaldı. Cuma namazı için kimse toplanmayınca da Develi sessizliğe büründü. - KAYSERİ

Kaynak: İHA