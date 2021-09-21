Cem Yılmaz, Zorlu PSM'de hayranlarıyla bir araya gelecek - Haberler
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Cem Yılmaz, Zorlu PSM'de hayranlarıyla bir araya gelecek

AA / Aişe Hümeyra Bulovalı - Haberler | Güncel
Cem Yılmaz, Zorlu PSM'de hayranlarıyla bir araya gelecek

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, "CMYLMZ - Diamond Elite Platinum Plus" başlıklı gösterisiyle Kasım ayında Zorlu PSM'de sahne alacak.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, "CMYLMZ - Diamond Elite Platinum Plus" başlıklı gösterisiyle Kasım ayında Zorlu PSM'de sahne alacak.

Sahnelendiği ilk günden itibaren kapalı gişe oynayan gösterinin biletleri "passo.com.tr" üzerinden satışa sunuluyor.

Fiziki mesafe ve hijyen önlemlerinin alındığı, aşı kartı veya PCR testi ile izlenebilecek olan gösteri 20, 21, 23 ve 30 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Sanatseverlere steril ve güvenli bir deneyim ortamı oluşturmak için yönetmeliklerde yer alan kuralları eksiksiz uygulayan Zorlu PSM, aldığı önlemler çerçevesinde ateş ölçümü, fiziki mesafe kuralları, dijital bilet, temassız ödeme, ileri teknoloji hijyen ve dezenfektasyon uygulamalarına devam ediyor.

Günlük rutin temizlik süreçlerinin yanı sıra düzenli olarak profesyonel ekiplerin desteğiyle dezenfekte de edilen Zorlu PSM, yakın zamanda hayata geçirdiği dijital bilet uygulaması ile de sanatseverleri etkinliklerle buluşturmak için gereken kolaylıkları sağlamayı sürdürüyor.

Zorlu PSM içinde ve gösteri salonlarındaki klima santrallerinde yüzde yüz taze hava ile çalışan, virüs ve bakterilere karşı korunmada en etkili yöntem olarak öne çıkan UVC (Ultraviyole) teknolojisi kullanılıyor.

AA / Aişe Hümeyra Bulovalı - Son Dakika Haberleri
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