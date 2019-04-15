Cem Yılmaz Yeni Gösterisiyle Kopenhag'da

Oyuncu, senarist, yönetmen ve komedyen Cem Yılmaz yeni gösterisi "Diamond Elite Platinum Plus" ile Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da sahneye çıktı.

Yılmaz, yeni tek kişilik gösterisi "Diamond Elite Platinum Plus"la Kopenhag'ın merkezindeki Vesterbro semtinde bulunda Tivoli Kongre Merkezi'nde, Danimarka'da yaşayan Türk hayranlarıyla buluştu.

Yaklaşık iki saat süren gösteri için bin 900 bilet satıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA