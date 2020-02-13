Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya hakkında flaş iddia!

13.02.2020 11:41 | Son Güncelleme: 13.02.2020 11:41

Sosyal medyada dolaşan iddiaya göre; Çift, dün Bebek'te bir mekana gitti. Bu mekanda tüm müşterilerin telefonlarını gözetim altına aldırdı.

Mekanın görevlileri, çiftin tek kare fotoğrafının dahi çekilmemesi için yoğun çaba sarf etti.



