Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya hakkında flaş iddia!
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Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya hakkında flaş iddia!

Yaşadıkları aşkla magazin gündeminde bir numralı gündem halin gelen Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı

13.02.2020 11:41 | Son Güncelleme: 13.02.2020 11:41
Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya hakkında flaş iddia!

Sosyal medyada dolaşan iddiaya göre; Çift, dün 'te bir mekana gitti. Bu mekanda tüm müşterilerin telefonlarını gözetim altına aldırdı.

Mekanın görevlileri, çiftin tek kare fotoğrafının dahi çekilmemesi için yoğun çaba sarf etti.

Kaynak: Snob Magazin

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