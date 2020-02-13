Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya hakkında flaş iddia!
Yaşadıkları aşkla magazin gündeminde bir numralı gündem halin gelen Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı
13.02.2020 11:41 | Son Güncelleme: 13.02.2020 11:41
Sosyal medyada dolaşan iddiaya göre; Çift, dün Bebek'te bir mekana gitti. Bu mekanda tüm müşterilerin telefonlarını gözetim altına aldırdı.
Mekanın görevlileri, çiftin tek kare fotoğrafının dahi çekilmemesi için yoğun çaba sarf etti.
Kaynak: Snob Magazin
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