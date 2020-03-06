Cem Yılmaz ve Seranay Sarıkaya aşkından ilk fotoğraf
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Cem Yılmaz ve Seranay Sarıkaya aşkından ilk fotoğraf

Aşklarını magazin dünyasından uzak tutmak için türlü önlemler alan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya çifti, yemek yedikleri bir mekanda küçük bir hayranlarının isteğini geri çevirmeyerek fotoğraf çektirdiler.

06.03.2020 23:37 | Son Güncelleme: 07.03.2020 00:28
Cem Yılmaz ve Seranay Sarıkaya aşkından ilk fotoğraf

Aşklarını dünyasından uzak tutmak için türlü önlemler alan ve çifti, yemek yedikleri bir mekanda küçük bir hayranlarının isteğini geri çevirmeyerek fotoğraf çektirdiler. Gittikleri mekanlardan görüntü vermemek için ayrı ayrı çıkmayı tercih eden Sarıkaya ve Yılmaz ilk kez yan yana görüntülendiler.

Kaynak: Hürriyet


Haber Videosu

: Ünlü komedyen Cem Yılmaz ve Seranay Sarıkaya aşkından ilk fotoğraf
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