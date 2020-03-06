Cem Yılmaz ve Seranay Sarıkaya aşkından ilk fotoğraf

06.03.2020 23:37 | Son Güncelleme: 07.03.2020 00:28

Aşklarını magazin dünyasından uzak tutmak için türlü önlemler alan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya çifti, yemek yedikleri bir mekanda küçük bir hayranlarının isteğini geri çevirmeyerek fotoğraf çektirdiler. Gittikleri mekanlardan görüntü vermemek için ayrı ayrı çıkmayı tercih eden Sarıkaya ve Yılmaz ilk kez yan yana görüntülendiler.

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