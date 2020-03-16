Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya'nın annesiyle tanıştı Kendisinden yaşça küçük Serenay Sarıkaya ile evlenecekleri iddia edilen Cem Yılmaz, sevgilisinin annesi Ümran Seyhan ile ilk kez tanıştı.





Serenay Sarıkaya Cem Yılmaz aşkında sular durulmuyor. Aşklarını gözler önünde yaşamayı tercih eden ikilinin son zamanlarda mutlulukları gözlerinden okunuyor. İlişkilerinin sık sık evliliğe gittiği iddia edilen Serenay Sarıkaya Cem Yılmaz çifti iddiaları Serenay'ın annesiyle doğruladı. Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan, önceki gün Sarıkaya'ya ait araçla Yılmaz'ın evine geldi. Kapıda araçtan inmeyip kızını bekledi.& ; Kaynak: Snob Magazin