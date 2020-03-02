Cem Yılmaz-Serenay Sarıkaya aşkı belgelendi
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Cem Yılmaz-Serenay Sarıkaya aşkı belgelendi

Magazin gündemine bomba gibi düşen Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya aşkı ilk kez belgelendi.

02.03.2020 01:42 | Son Güncelleme: 02.03.2020 01:42
Cem Yılmaz-Serenay Sarıkaya aşkı belgelendi

Daha önce sürpriz şekilde Atina'da hayranları tarafından görüntülenen ikilinin aşkının ilk görüntüsü önceki akşam çekildi. , daha önce sözlü olarak aşkını itiraf ettiği 'ı gece yarısı evine bırakırken ilk kez birlikte objektiflere takıldı. Serenay Sarıkaya, sevgilisi Cem Yılmaz'la akşam yemeği yedikten sonra ünlü komedyeni Etiler'deki evine bıraktı.



Kaynak: Snob Magazin

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