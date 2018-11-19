Cem Yılmaz'la Aşk Yaşayan Defne Samyeli, Özel Hayatıyla İlgili Konuşmama Kararı Aldı
Ünlü komedyen Cem Yılmaz'la aşk yaşayan Defne Samyeli, önceki gece görüntülendiği Cihangir'de özel hayatı hakkında konuşmama kararı aldığını söyledi.
Komedyen Cem Yılmaz'la yaklaşık bir senedir aşk yaşayan sunucu ve şarkıcı Defne Samyeli, önceki gece Cihangir'deydi. Bir mekanda arkadaşlarıyla buluşan Defne Samyeli, çıkışta otoparktan arabasını alırken görüntülendi. Uzun süredir komedyen Cem Yılmaz'la aşk yaşayan ve çocuklarını bile tanıştıran Samyeli, bundan sonra özel hayatı hakkında konuşmayacağını söyledi.
"ÖZEL HAYATIMLA İLGİLİ KONUŞMUYORUM"
Defne Samyeli, aracına binerken muhabirlerin "Cem Yılmaz'la olan ilişkinizde evlilik düşünüyor musunuz?" sorusuna "Özel hayatımla ilgili konuşmuyorum." cevabını verdi.
"CEM'İN SAHNEDE DAVUL ÇALMASI NE GÜZEL"
Geçtiğimiz hafta sahne aldığı mekanda sevgilisi Cem Yılmaz'ın sahnede davul çalmasıyla ilgili sorulara Samyeli, "Ne güzel" cevabını vererek arabasına binip evinin yolunu tuttu.
-
bizeee neee leeeeCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
OLUR MU KOSKOCA CEM YILMAZ IN ELİNİN KİRİ AHRAZ DEMEZLER MİCevap Yaz Yayından Kaldır
-
Çine gidin bir dahada gelmeyin..Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
-
yazık cem de kopara kopara eski kasa tutulmayan ucuz tek kapı e serisi mi almış :)Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
-
iğrençCevap Yaz 1 Yayından Kaldır