Cem Yılmaz'la Aşk Yaşayan Defne Samyeli, Özel Hayatıyla İlgili Konuşmama Kararı Aldı

Komedyen Cem Yılmaz'la yaklaşık bir senedir aşk yaşayan sunucu ve şarkıcı Defne Samyeli, önceki gece Cihangir'deydi. Bir mekanda arkadaşlarıyla buluşan Defne Samyeli, çıkışta otoparktan arabasını alırken görüntülendi. Uzun süredir komedyen Cem Yılmaz'la aşk yaşayan ve çocuklarını bile tanıştıran Samyeli, bundan sonra özel hayatı hakkında konuşmayacağını söyledi.

"ÖZEL HAYATIMLA İLGİLİ KONUŞMUYORUM"

Defne Samyeli, aracına binerken muhabirlerin "Cem Yılmaz'la olan ilişkinizde evlilik düşünüyor musunuz?" sorusuna "Özel hayatımla ilgili konuşmuyorum." cevabını verdi.

"CEM'İN SAHNEDE DAVUL ÇALMASI NE GÜZEL"

Geçtiğimiz hafta sahne aldığı mekanda sevgilisi Cem Yılmaz'ın sahnede davul çalmasıyla ilgili sorulara Samyeli, "Ne güzel" cevabını vererek arabasına binip evinin yolunu tuttu.