Cem Yılmaz'ın Sevgilisi Defne Samyeli'yle Instagram Hesabından Paylaştığı Fotoğraf Beğeni Rekoru Kırdı
Komedyen Cem Yılmaz'ın sevgilisi Defne Samyeli ile çektirdiği moda çekimlerini aratmayan fotoğrafı sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.
Cem Yılmaz ve Defne Samyeli aşkı dolu dizgin devam ediyor. Çift sık sık sosyal medya hesaplarından mutluluklarını takipçileriyle paylaşıyorlar. Cem Yılmaz son olarak sevgilisiyle moda çekimlerini aratmayan bir fotoğraf çektirip paylaştı.
MODA ÇEKİMLERİNİ ARATMAYAN POZ
Cem Yılmaz, Instagram hesabından sevgilisi Defne Samyeli ile çekildiği fotoğrafı paylaşarak 'Sonbahar-Kış 2020... Balıksırtı ve ekose tekrar moda olacak... Merkür geri gidiyor aman dikkat' notunu düştü.
BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU
Cem Yılmaz'ın aşk dolu paylaşımı kısa sürede 174 bine yakın beğeni aldı.
"YENDİM, KONUYU DEĞİŞTİRDİ"
Yılmaz, geçtiğimiz günlerde de tavlada yendiği Defne Samyeli'nin fotoğrafını "Tavlada 5/3 yendim hemen kitap okumaya başladı, konuyu değiştirdi." notuyla paylaşmıştı.
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İki Tanrının seçkin insanı biz insan oğluna mutluluğu yakalayan insanlara mutluluk dilemekten başka birşey düşmez gerisini kin nefret ve şirktir öteye gitmezCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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saçma ve gereksiz oyalama, insanın ahlakla, değerlerle kıymeti olur. . bir gencin kafasına iyilik değil kötülük soktuysa kınıyorum.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Brazzers moda dergisi çekimlerine benzemiş.Cevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
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bizene gercekten mutlumu iyi niye bizi rahatsız etsin yada ekstra mutlu etsin ki. İki insan sonuctaCevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır