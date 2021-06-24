Cem Yılmaz'ın, Sağlık Bakanlığı'nın kamu spotunda para karşılığı rol aldığı iddiası

Koronavirüsle mücadelede aşılamanın daha da yaygınlaşması için Sağlık Bakanlığı tarafından Şener Şen, Ezgi Mola, Haluk Bilginer ve Cem Yılmaz'ın rol aldığı kamu spotları hazırlandı. Kamu spotunda para karşılığı rol aldığı iddialarına tepki gösteren Cem Yılmaz, "Aşı kampanyasına katkı vermemizi isteyen Sağlık Bakanlığı'na teşekkür ederim. Bu destek için 'para' aldığımızı düşünmek için gerçekten aptal olmak gerekir" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı'nca Kovid-19 ile mücadele kapsamında yürütülen aşılama kampanyası için sinema sanatçıları Şener Şen, Ezgi Mola, Haluk Bilginer ve Cem Yılmaz'ın yer aldığı kamu spotları hazırlandı.

KAMU SPOTUNDA ROL ALDI

Komedyen Cem Yılmaz, paylaşılan kamu spotunda, "Birazdan söyleyeceklerim size komik gelmeyebilir ama yüzümüzü güldürecek. Koronavirüs şakası yok ama çaresi var. Sağlıklı günlerimize geri dönebilmek için lütfen aşılarımızı olalım. Olur mu?" ifadelerini kullandı.

PARA ALDINIZ İDDİALARINA TEPKİ GÖSTERDİ

Sosyal medyadan gelen "Para aldınız" iddialarına Cem Yılmaz, "Aşı kampanyasına katkı vermemizi isteyen Sağlık Bakanlığı'na teşekkür ederim. Bu destek için 'para' aldığımızı düşünmek için gerçekten aptal olmak gerekir. Teşekkürler" paylaşımını yaptı.