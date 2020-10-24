Cem Yılmaz'ın gösterilerinin bilet fiyatları dudak uçuklattı
24.10.2020 10:19 | Son Güncelleme: 24.10.2020 10:31
Geçtiğimiz sezon kapalı gişe gösteri yapan Cem Yılmaz, karantina sürecinin ardından yeniden sahneye çıkacak. Yılmaz'ın satışa çıkarılan ve 3 bin 600'ye kadar olan bilet fiyatları ise tepki çekti.
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, koronavirüs salgının Türkiye'ye sıçramasının ardından kapalı gişe olan gösterilerini 13 Mart'ta durdurdu. Komedyenin yeni sezon gösterisinin biletleri ise satışa çıkarıldı.
FİYATLAR DUDAK UÇUKLATTI
Üst üste gösterilen yapacak olan Cem Yılmaz'ın bilet fiyatları da gündem oldu. Yılmaz'ın 27 Ekim'de vereceği gösterisini 1. kategoriden izlemenin bedeli bin 900TL isen 2 Kasım'daki gösterisinin 1. kategori fiyatı 3 bin 640 TL olarak açıklandı.