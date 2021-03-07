CEM YILMAZ'IN EVİNDE YANGIN ÇIKTI (2)
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CEM YILMAZ'IN EVİNDE YANGIN ÇIKTI (2)

07.03.2021 15:20 | Son Güncelleme: 07.03.2021 15:24
CEM YILMAZ'IN EVİNDE YANGIN ÇIKTI (2)

-"Ben evdeydim zaten. Jeneratörde yangın çıkmış.

-"Ben evdeydim zaten. Jeneratörde yangın çıkmış. İtfaiyeyi aradık. İtfaiye geldi. Söndürdü."

Murat DELİKLİTAŞ-Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL, 

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın Beşiktaş Levent'teki evinin bodrum katında bulunan jeneratör odasındaki elektrik panosunda yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Cem Yılmaz basın mensuplarına, "Ben evdeydim zaten. Jeneratörde yangın çıkmış. İtfaiyeyi aradık. itfaiye geldi. Söndürdü. Sağ olsunlar. Evde şu anda kimse yok" dedi. 

Görüntü dökümü:

---------------Evden detaylar-İtfaiye ekipler

-Cem yılmaz'ın açıklamaları


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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