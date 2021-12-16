CEM YILMAZ'IN ESKİ EŞİ AHU YAĞTU'YA AÇTIĞI NAFAKA AZALTILMASI DAVASINDA TANIKLAR DİNLENDİ - Haberler
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CEM YILMAZ'IN ESKİ EŞİ AHU YAĞTU'YA AÇTIĞI NAFAKA AZALTILMASI DAVASINDA TANIKLAR DİNLENDİ

CEM YILMAZ'IN ESKİ EŞİ AHU YAĞTU'YA AÇTIĞI NAFAKA AZALTILMASI DAVASINDA TANIKLAR DİNLENDİ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÜNLÜ komedyen Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu'ya açtığı nafakanın azaltılması davasında, 1996 Türkiye Güzeli Pınar Özçapkın tanık olarak dinlendi.

İSTANBUL (DHA) - ÜNLÜ komedyen Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu'ya açtığı nafakanın azaltılması davasında, 1996 Türkiye Güzeli Pınar Özçapkın tanık olarak dinlendi.

İstanbul 11. Aile Mahkemesi'ndeki duruşmaya, davacı Cem Yılmaz ile davalı Ahu Yağtu katılmadı. Tarafları avukatları temsil etti. Gizli görülen duruşmaya basın mensupları alınmadı. Duruşmada, 1996 Türkiye Güzeli Pınar Özçapkın ile çocuğun şoförü Ali Elbasan Ahu Yağtu'nun tanıkları olarak dinlendi. Mahkeme, tapudan vergi kayıtlarının beklenmesine ve tanık beyanlarına karşı davacı avukatlarının beyanda bulunması için duruşmayı erteledi.

NAFAKAYI TÜRK LİRASI OLARAK ÖDEMEK İSTEMİŞTİ

Cem Yılmaz 9 yaşındaki oğlu Kemal için aylık 10 bin dolar nafaka öderken, Ahu Yağtu'ya 500 bin dolar tazminat ödemişti. 8 yıl boyunca oğlu için 10 bin dolar nafaka ödeyen Yılmaz, nafakanın azaltılması için İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurmuştu. Eski eşi Ahu Yağtu'ya dava açan Cem Yılmaz, nafakayı dolar bazında değil Türk lirası olarak ödemek istedi. Cem Yılmaz, 10 bin dolarlık nafakanın 40 bin lira olması talebinde bulunmuştu.

- İstanbul

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