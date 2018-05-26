Cem Yılmaz ile Defne Samyeli Mavi Tura Çıkıyor

Cem Yılmaz ile yaklaşık iki aydır birlikte olduğu Defne Samyeli'nin tatil programı belli oldu.

Geçtiğimiz sene, Arif V 216 filminin çekimleri nedeniyle kısa bir süre dinlenen komedyen, bu yazı kendine ayıracak.

ÜNLÜ ÇİFT YUNAN ADALARI'NA DEMİR ATACAK

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Yılmaz, yeni projesinin çalışmalarını askıya alıp, sevgilisiyle üç ay boyunca Bodrum, Göcek, Marmaris ve Yunan Adaları'na demir atacak.

CEM YILMAZ, YATTA ÇALIŞACAK PERSONELİ HAZIRLATTI

Komedyen, 9 milyon TL'ye aldığı, Azimut Magellano 66 marka, 20 metre uzunluğundaki yatta çalışacak personelini de hazırlattı.

DEFNE SAMYELİ'NİN ÇEKİMLERİ BİTER BİTMEZ TATİL BAŞLAYACAK

Çift, Samyeli'nin konuk oyuncu olduğu, İstanbullu Gelin dizisinin çekimleri biter bitmez, soluğu Bodrum'da alacak.

Aşçı ve kaptanın hazır bekleyeceği yatta, Yılmaz dönem dönem arkadaşlarını da ağırlayacak.