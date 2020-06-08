Cem Yılmaz ile aşk yaşayan Serenay Sarıkaya'dan bir ilk!
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Cem Yılmaz ile aşk yaşayan Serenay Sarıkaya'dan bir ilk!

Ünlü komedyen Cem Yılmaz ile aşk yaşayan Serenay Sarıkaya, sosyal medya hesabından Cem Yılmaz ile çekilmiş bir pozunu paylaşarak zincirlerini kırdı. Sarıkaya'nın paylaştığı fotoğrafın altına gelen yorumlar ise güldürdü

Cem Yılmaz ile aşk yaşayan Serenay Sarıkaya'dan bir ilk!
08.06.2020 17:20 | Son Güncelleme: 08.06.2020 17:23

Aşkları şubat ayında Atina'da belgelenen Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya bir süredir Bodrum'da tatil yapıyor. Geçtiğimiz günlerde kaldıkları evin havuzunda görüntülenen ikiliden Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz ile ilk kez fotoğraf paylaştı. Sarıkaya'nın aşk pozu sosyal medyayı salladı.

İŞTE FOTOĞAFIN ALTINA YAPILAN BAZI YORUMLAR...

-Madem kendiniz bu pozu verecektiniz ne diye magazincilere veryansın ettiniz?

-Adaletin bu mu dünya?

-Abla zorla tutuluyorsan göz kırp...

-Şaka gibi... Hiç olmuş mu sizce?

-Gözüm kanıyor.

-Çok yakışmışlar.

Kaynak: Snob Magazin

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