Cem yılmaz gösterisinin ertelendiğini hastane odasından duyurdu
ÜNLÜ komedyen Cem Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda 25 Aralık'taki (bugün) gerçekleşecek gösterisinin hastalığı nedeniyle ertelendiğini duyurdu.
ÜNLÜ komedyen Cem Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda 25 Aralık'taki (bugün) gerçekleşecek gösterisinin hastalığı nedeniyle ertelendiğini duyurdu.
Cem Yılmaz hastane odasından paylaştığı videoya "Sevenlerime duyuru ;) Göz var göz var ! Bostancı Gösteri Merkezi'ndeki oyunum Ocak 5'e kaydırıldı... Affedin sizi zahmete soktuğum için" notunu ekledi.
Cem Yılmaz videoda hayranlarına ciddi bir şeyinin olmadığını açıklarken şaka yapmaktan geri durmadı.