Cem yılmaz gösterisinin ertelendiğini hastane odasından duyurdu
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Cem yılmaz gösterisinin ertelendiğini hastane odasından duyurdu

ÜNLÜ komedyen Cem Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda 25 Aralık'taki (bugün) gerçekleşecek gösterisinin hastalığı nedeniyle ertelendiğini duyurdu.

25.12.2019 21:30 | Son Güncelleme: 25.12.2019 21:31
Cem yılmaz gösterisinin ertelendiğini hastane odasından duyurdu

ÜNLÜ komedyen sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda 25 'taki (bugün) gerçekleşecek gösterisinin hastalığı nedeniyle ertelendiğini duyurdu.

Cem Yılmaz hastane odasından paylaştığı videoya "Sevenlerime duyuru ;) Göz var göz var ! Bostancı Gösteri Merkezi'ndeki oyunum Ocak 5'e kaydırıldı... Affedin sizi zahmete soktuğum için" notunu ekledi.

Cem Yılmaz videoda hayranlarına ciddi bir şeyinin olmadığını açıklarken şaka yapmaktan geri durmadı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Cem yılmaz gösterisinin ertelendiğini hastane odasından duyurdu
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