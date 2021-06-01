Cem Yılmaz eski eşine ödediği 10 bin dolarlık nafakanın azaltılmasını istedi
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Cem Yılmaz eski eşine ödediği 10 bin dolarlık nafakanın azaltılmasını istedi

İhlas Haber Ajansı / İrem Demir - Haberler | 3. Sayfa

Cem Yılmaz eski eşine ödediği 10 bin dolarlık nafakanın azaltılmasını istedi Cem Yılmaz eski eşine nafakanın azaltılması davası açtı 10 bin dolarlık nafakanın 40 bin TL'ye düşürülmesini istedi Komedyen Cem Yılmaz, eski eşi Ahu Yağtu'ya aylık ödediği 10 bin dolarlık nafakanın 40 bin...

Cem Yılmaz eski eşine ödediği 10 bin dolarlık nafakanın azaltılmasını istedi

Cem Yılmaz eski eşine nafakanın azaltılması davası açtı

10 bin dolarlık nafakanın 40 bin TL'ye düşürülmesini istedi

İSTANBUL - Komedyen Cem Yılmaz, eski eşi Ahu Yağtu'ya aylık ödediği 10 bin dolarlık nafakanın 40 bin TL'ye düşürülmesi için dava açtı. Mahkeme, Yılmaz'ın çocuğunun eğitim ve sağlık gibi giderlerini karşılayıp karşılamadığının tespiti için duruşmayı erteledi.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, 8 yıl önce boşandığı eski eşi Ahu Yağtu'ya çocuğu için ödediği aylık 10 bin dolarlık nafakanın 40 bin liraya düşürülmesi için dava açtı. İstanbul 11. Aile Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya Cem Yılmaz ile Ahu Yağtu katılmazken, tarafların avukatları duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada beyanda bulunan Cem Yılmaz'ın avukatı davanın kabulünü istedi. Ahu Yağtu'nun avukatı ise Yılmaz'ın nafaka dışında çocuğuna ödediği eğitim ve sağlık giderlerinin tespitini talep etti.

Mahkeme, Cem Yılmaz'ın çocuğunun eğitim ve sağlık gibi giderlerini karşılayıp karşılamadığına dair delillerin toplanması için duruşmayı erteledi.

Cem Yılmaz eski eşine ödediği 10 bin dolarlık nafakanın azaltılmasını istedi
Cem Yılmaz eski eşine ödediği 10 bin dolarlık nafakanın azaltılmasını istedi
Cem Yılmaz eski eşine ödediği 10 bin dolarlık nafakanın azaltılmasını istedi
Cem Yılmaz eski eşine ödediği 10 bin dolarlık nafakanın azaltılmasını istedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İrem Demir

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