Cem Yılmaz Yeni Filmi 'Emanet'in Detaylarını Açıkladı

Ocak ayında Kaçamak ve 2 Arada isminde 60 dakikalık ve birbirinden bağımsız iki hikaye ile izleyicilerinin karşısına çıkmaya hazırlanan usta komedyen Cem Yılmaz, Karakomik Filmler serisindeki üçüncü filmin 'Emanet' olduğunu açıklamıştı. Cem Yılmaz, filmin kadrosunu da daha sonra açıklayacağını belirtmişti.

FİLMİN ÇEKİMLERİNE BAŞLANDI

Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla Emanet'in çekimlerine başladıklarını duyurdu. Yılmaz, paylaşımına filmin oyuncularını da etiketleyerek oyuncu kadrosunu da açıklamış oldu.

Emanet Filmi Çekimlerinde Cem Yılmaz

EMANET FİLMİNİN KADROSUNDA KİMLER VAR?

'Senenin 3'üncü filmi 'Emanet'in çekimleri başladı.' notunu düşen Yılmaz'ın filminin kadrosunda, Çağlar Çorumlu, Özge Özpirinççi, Necip Memili ve Tülin Özer var.

Ozan Güven - Cem Yılmaz

"CEM BEY, KILIKTAN KILIĞA GİRİYORSUNUZ MAŞALLAH"

Cem Yılmaz'ın yakın arkadaşı Ozan Güven, fotoğrafın altına 'Cem Bey hayırlı olsun. Allah Baba utandırmasın. Kılıktan kılığa giriyorsunuz maşallah...' yorumunda bulundu. Cem Yılmaz da Ozan Güven'e cevap olarak, 'Ozan Bey bu sene böyle! Sanat konuşulacak bu sene ben öyle düşünüyorum. Yeni tiyatro oyununuzun takvimini seyircimiz iple çekiyor' yazdı.