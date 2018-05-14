Cem Yılmaz'dan "Sevgiliniz İsterse Instagram'ı Kapatır mısınız?" Sorusuna İlginç Cevap

Şu sıralar Defne Samyeli ile aşk yaşadığı konuşulan ünlü komedyen Cem Yılmaz'a hayranı tarafından şaşırtan bir soru yöneltildi.

"SEVGİLİNİZ İSTERSE INSTAGRAM'I KAPATIR MISINIZ?"

Etiler'de bir restaurantta görüntülenen Cem Yılmaz'a, "Sevgiliniz isterse Instagram'ı kapatır mısınız?" sorusu yöneltildi.

"DÜKKANI KAPATIRIM"

Cem Yılmaz ise, "Kapatmam ama dükkanı kapatırım" diyerek esprili bir cevap verdi.

EVİNDE SABAHLAMIŞTI

Defne Samyeli, geçen hafta Cem Yılmaz'ın evinde kalmış, sabah ise evden çıkarken görüntülenmişti.