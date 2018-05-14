Cem Yılmaz'dan "Sevgiliniz İsterse Instagram'ı Kapatır mısınız?" Sorusuna İlginç Cevap
Defne Samyeli ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Cem Yılmaz, "Sevgiliniz isterse Instagram'ı kapatır mısınız?" sorusuna "Kapatmam ama dükkanı kapatırım" yanıtını verdi.
Şu sıralar Defne Samyeli ile aşk yaşadığı konuşulan ünlü komedyen Cem Yılmaz'a hayranı tarafından şaşırtan bir soru yöneltildi.
"SEVGİLİNİZ İSTERSE INSTAGRAM'I KAPATIR MISINIZ?"
Etiler'de bir restaurantta görüntülenen Cem Yılmaz'a, "Sevgiliniz isterse Instagram'ı kapatır mısınız?" sorusu yöneltildi.
"DÜKKANI KAPATIRIM"
Cem Yılmaz ise, "Kapatmam ama dükkanı kapatırım" diyerek esprili bir cevap verdi.
EVİNDE SABAHLAMIŞTI
Defne Samyeli, geçen hafta Cem Yılmaz'ın evinde kalmış, sabah ise evden çıkarken görüntülenmişti.
YORUMLAR (10)
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anlaşılan cem yılmaz yaşı ilerledikçe espiri kabiliyetini kaybetmiş.defne hanıma gelince bu yaştan sonra bu bayandan aşk beklemiyorsunz herhalde.adamın tipsizi olur ama paranın tipsizi olmazCevap Yaz Yayından Kaldır
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Anasına bak kızını al. Ama Cem ikisini de alıyor. . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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OYUMO HER ZAMANKÜ GÜBÖ CAHAPAYA VORCOMCevap Yaz Yayından Kaldır
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bır fabrıkada ışçi olsaydın sümügünü atnazdı sana o kadın. . para para para. .Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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kım takar bunlarıCevap Yaz 2 Yayından Kaldır