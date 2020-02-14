Cem Yılmaz'dan flaş Serenay Sarıkaya göndermesi!
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Cem Yılmaz'dan flaş Serenay Sarıkaya göndermesi!

Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya ile olan ilişkisi hakkında çıkan haberleri yaptığı esprili bir paylaşımla eleştirdi

14.02.2020 13:41 | Son Güncelleme: 14.02.2020 13:41
Cem Yılmaz'dan flaş Serenay Sarıkaya göndermesi!

, "Bir bu kalmıştı, iyi oldu." notuyla 'in "Bizim için sorun yok yeter ki mutlu olsunlar!" açıklamasını paylaştı.

Kerem Bürsin'den ilk açıklama geldi

Öte yandan Kerem Bürsin, eski aşkı Seranay 'nın Cem Yılmaz ile aniden başlayan ilişkisi hakkında ilk kez konuştu. Bürsin, Benimle ilgili bir konu değil. Herkes mutlu olsun" dedi.

Kaynak: Snob Magazin

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