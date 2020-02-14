Cem Yılmaz'dan flaş Serenay Sarıkaya göndermesi!
Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya ile olan ilişkisi hakkında çıkan haberleri yaptığı esprili bir paylaşımla eleştirdi
Cem Yılmaz, "Bir bu kalmıştı, iyi oldu." notuyla Birleşmiş Milletler'in "Bizim için sorun yok yeter ki mutlu olsunlar!" açıklamasını paylaştı.
Kerem Bürsin'den ilk açıklama geldi
Öte yandan Kerem Bürsin, eski aşkı Seranay Sarıkaya'nın Cem Yılmaz ile aniden başlayan ilişkisi hakkında ilk kez konuştu. Bürsin, Benimle ilgili bir konu değil. Herkes mutlu olsun" dedi.