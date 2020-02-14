Cem Yılmaz'dan flaş Serenay Sarıkaya göndermesi!

14.02.2020 13:41 | Son Güncelleme: 14.02.2020 13:41

Cem Yılmaz, "Bir bu kalmıştı, iyi oldu." notuyla Birleşmiş Milletler'in "Bizim için sorun yok yeter ki mutlu olsunlar!" açıklamasını paylaştı.

Kerem Bürsin'den ilk açıklama geldi

Öte yandan Kerem Bürsin, eski aşkı Seranay Sarıkaya'nın Cem Yılmaz ile aniden başlayan ilişkisi hakkında ilk kez konuştu. Bürsin, Benimle ilgili bir konu değil. Herkes mutlu olsun" dedi.



