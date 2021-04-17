Cem Yılmaz'dan Demet Akalın açıklaması: Öyle bir şey söylemedim

Cem Yılmaz önceki gün Etiler'deki bir marketten çıkarken görüntülendi.

Cem Yılmaz önceki gün Etiler'deki bir marketten çıkarken görüntülendi. Alışveriş poşetlerini aracına taşıyan ünlü komedyene, Demet Akalın'ın kızı Hira'yla ilgili esprisi soruldu.

Hira, TikTok hesabında7 bin lira kaybetmiş, Cem Yılmaz'ın da gösterisinde "Benim oğlum 2-3 sene önce 6 bin TL kaybetti Allah'tan. En azından biraz daha zeki" dediği yazılmıştı.

"Ben öyle bir şey söylemedim, kim diyor bunları?" diye tepki gösteren Yılmaz, muhabirlerin "Gösterinizde söylediğiniz yazıldı" sözleri üzerine "Tamam, söyledim evet!" diyerek aracına bindi.

Cem Yılmaz markete 4 milyon 300 bin liralık Porsche'siyle geldi.

"BEN O PARAYI DOĞU'YA OYUNCAK OLARAK GÖNDERDİM'

Cem Yılmaz'ın söylediği iddia edilen sözlere Demet Akalın'dan yanıt gecikmemişti. Akalın, bir takipçisinin 'Demet'e bir gol daha' paylaşımına 'Yalnız ben parayı, geri alıp çoktan Doğuya oyuncak olarak gönderdim. Ondan daha zengin değilim ama daha merhametli olduğum kesin! Kızımsa saf! Onun oğlu bilerek almış, Hira gül göndermiş arada fark var! Allah tüm çocuklara ana-baba parasını güzel yemeyi nasip etsin' cümleleriyle karşılık vermişti.

Kaynak: Hürriyet