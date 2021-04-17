Cem Yılmaz'dan Demet Akalın açıklaması: Öyle bir şey söylemedim
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Cem Yılmaz'dan Demet Akalın açıklaması: Öyle bir şey söylemedim

Cem Yılmaz'dan Demet Akalın açıklaması: Öyle bir şey söylemedim
Hürriyet - Haberler | Magazin

Cem Yılmaz önceki gün Etiler'deki bir marketten çıkarken görüntülendi.

Cem Yılmaz önceki gün Etiler'deki bir marketten çıkarken görüntülendi. Alışveriş poşetlerini aracına taşıyan ünlü komedyene, Demet Akalın'ın kızı Hira'yla ilgili esprisi soruldu.

 Hira, TikTok hesabında7 bin lira kaybetmiş, Cem Yılmaz'ın da gösterisinde "Benim oğlum 2-3 sene önce 6 bin TL kaybetti Allah'tan. En azından biraz daha zeki" dediği yazılmıştı.

"Ben öyle bir şey söylemedim, kim diyor bunları?" diye tepki gösteren Yılmaz, muhabirlerin "Gösterinizde söylediğiniz yazıldı" sözleri üzerine "Tamam, söyledim evet!" diyerek aracına bindi.  

Cem Yılmaz markete 4 milyon 300 bin liralık Porsche'siyle geldi.

"BEN O PARAYI DOĞU'YA OYUNCAK OLARAK GÖNDERDİM'

Cem Yılmaz'ın söylediği iddia edilen sözlere Demet Akalın'dan yanıt gecikmemişti. Akalın, bir takipçisinin 'Demet'e bir gol daha' paylaşımına  'Yalnız ben parayı, geri alıp çoktan Doğuya oyuncak olarak gönderdim. Ondan daha zengin değilim ama daha merhametli olduğum kesin! Kızımsa saf! Onun oğlu bilerek almış, Hira gül göndermiş arada fark var! Allah tüm çocuklara ana-baba parasını güzel yemeyi nasip etsin' cümleleriyle karşılık vermişti.

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Ziya Selçuk Meral Akşener Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Nur Sürer Cansu Dere Ebru Gündeş Burak Deniz
Spor Ryan Babel Bülent Uygun Abdullah Avcı Mustafa Cengiz Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Cem Yılmaz'dan Demet Akalın açıklaması: Öyle bir şey söylemedim - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.4.2021 09:45:00. #1.16#

title