CEM YILMAZ: CİLALI TAŞ DEVRİ'NE GÖNDERSENİZ ORADA DA GÜLDÜRÜRÜM

İSTANBUL (DHA) - İdris TİFTİKCİ/ İSTANBUL DHA

Komedyen Cem Yılmaz, "Beni Cilalı Taş Devri'ne gönderseniz orada da güldürürüm. Beni 4'üncü, 5'inci boyutun yaşandığı 26. yüzyıla da göndersen orada da güldürürüm. Bu bir iddia değil bu bir realite" dedi.

Yaptığı esprilerle salondakileri güldüren komedyen Cem Yılmaz, "Bir çoğumuz, elimizdeki imkanlarımız alınsa, Taş Devri'ne gönderilsek, ne iş yapacağını bilemeyebilir. Murat Bey sizi mesleğinizle taş devrine göndersek, pazarlama ile ilgili ne yapabilirim diye kara kara düşünürsünüz. Reklamcı arkadaşım orda ne yapacağım diye düşünebilir. Benim ise hiç böyle bir kaygım yok. Beni Cilalı Taş Devri'ne gönderseniz orada da güldürürüm. Beni 4'üncü, 5'inci boyutun yaşandığı 26. yüzyıla da göndersen orada da güldürürüm. Bu bir iddia değil bu bir realite" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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