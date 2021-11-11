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CEM YILMAZ: CİLALI TAŞ DEVRİ'NE GÖNDERSENİZ ORADA DA GÜLDÜRÜRÜM

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CEM YILMAZ: CİLALI TAŞ DEVRİ'NE GÖNDERSENİZ ORADA DA GÜLDÜRÜRÜM

İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL DHA Komedyen Cem Yılmaz, "Beni Cilalı Taş Devri'ne gönderseniz orada da güldürürüm. Beni 4'üncü, 5'inci boyutun yaşandığı 26. yüzyıla da göndersen orada da güldürürüm. Bu bir iddia değil bu bir realite" dedi.

İSTANBUL (DHA) - İdris TİFTİKCİ/ İSTANBUL DHA

Komedyen Cem Yılmaz, "Beni Cilalı Taş Devri'ne gönderseniz orada da güldürürüm. Beni 4'üncü, 5'inci boyutun yaşandığı 26. yüzyıla da göndersen orada da güldürürüm. Bu bir iddia değil bu bir realite" dedi.

İş ve marka dünyasının yanı sıra, ünlü isimlerin bir araya geldiği 'Brand Week Istanbul' saat 17.15'te Zorlu PSM'de düzenlendi.

'Brand Week Istanbul'un 'Inspiration Hall' bölümünde '21.Yüzyılda Farklı Olmak' başlıklı söyleşide komedyen Cem Yılmaz, Ralli Şampiyonu Burcu Burkut Erenkul, voleybolcu Eda Erdem, Opet Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Zengin soruları yanıtladı.

Yaptığı esprilerle salondakileri güldüren komedyen Cem Yılmaz, "Bir çoğumuz, elimizdeki imkanlarımız alınsa, Taş Devri'ne gönderilsek, ne iş yapacağını bilemeyebilir. Murat Bey sizi mesleğinizle taş devrine göndersek, pazarlama ile ilgili ne yapabilirim diye kara kara düşünürsünüz. Reklamcı arkadaşım orda ne yapacağım diye düşünebilir. Benim ise hiç böyle bir kaygım yok. Beni Cilalı Taş Devri'ne gönderseniz orada da güldürürüm. Beni 4'üncü, 5'inci boyutun yaşandığı 26. yüzyıla da göndersen orada da güldürürüm. Bu bir iddia değil bu bir realite"  ifadelerini kullandı.

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