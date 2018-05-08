Cem Yılmaz Aşk Yaşadığı Konuşulan Defne Samyeli'nin Kızına Filminde Rol Verdi

Bir süredir aşk yaşadıkları konuşulan Cem Yılmaz ve Defne Samyeli, önceki akşam ünlü komedyenin Levent'te bulunan evinde bir araya geldi. Sabaha karşı birkaç defa gizlice kapıdan dışarıyı izleyen ve gazetecilerin varlığını kontrol eden komedyen, işini şansa bırakmayarak Defne Samyeli'yi evinde misafir etti.

"KOMİK OLUYORSUNUZ"

Defne Samyeli, çıkan haberlerden sonra muhabirlerin "Cem Bey'le aşk yaşıyor musunuz?" sorusuna "Arkadaşlar komik oluyorsunuz" yanıtını vermişti.

KIZINA ROL VERDİ

Yaşanan olayların ardından ilk hamle Cem Yılmaz'dan geldi. Yılmaz üzerinde çalıştığı yeni filminde Samyeli'nin 21 yaşındaki kızı Deren Talu'ya rol verdi. Talu, ilk kez bir sinema filmi için kamera karşısına geçecek.