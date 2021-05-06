Cem Yılmaz'dan Tarkan'a destek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Cem Yılmaz'dan Tarkan'a destek

Cem Yılmaz'dan Tarkan'a destek
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, Şarkıcı Yıldız Tilbe'nin sosyal medyada başlattığı bir akımla "pas attığı" Tarkan'ın "Nasıl bir amaca hizmet edeceğini pek anlamadım, bir parçası olmak gelmedi içimden" sözlerini eleştirirken, "Tarkan benim için bitti" dedi. Cem Yılmaz ise Tarkan'a destek verdi. İşte detaylar...

Yıldız Tilbe, müzisyenler için başlatılan akımda Tarkan'ın 'Kış Güneşi' şarkısını söyleyip, Tarkan'a pas atmıştı. Megastar ise, "Yıldız'ım sen benim kıymetlimsin, seni çok severim ve geri çevirmek hiç istemem ama bu challenge'ın nasıl bir amaca hizmet edeceğini pek anlamadım doğrusu ve bir parçası olmak da gelmedi içimden ne yalan söyleyeyim. O yüzden sen en iyisi topu benden geri al, bir başkasına atıver." diyerek Yıldız Tilbe'yi geri çevirmiş, tweet gündem olmuştu.

Tarkan'ın Yıldız Tilbe'ye yanıtını okuduğunda inanamadığını belirten Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, "Eskiler 'Tok, açın halinden anlamaz' derler.. Meğer ne doğruymuş.. Hem de Tarkan gibi, ülkesinin sorunlarına ne kadar duyarlı olduğunu Orhan Gencebay'ın sazı eşliğinde okuduğu o müthiş, o muhteşem 'Uyan' şarkısında milyonlara duyuran Tarkan'ı hatırladım..." dedi. Tarkan'ın "Uyan" şarkısının sözlerini yazan Uluç, "Bunları söyleyen ve tüm ülke insanına söyleten Tarkan, şimdi, tıpkısının aynisi bir çığlık, hem de kendi meslektaşları, şarkılarında, plaklarında, konserlerinde kendisi için çalan, vokal yapan bugünün aç meslektaşları için atılan bir 'çığlık' için 'Ne işe hizmet edeceğini pek anlamadım' diyebiliyorsa, bunun bir tek anlamı var... Tarkan benim için bitti!" görüşlerini paylaştı.

Bu haberi sayfasında paylaşan Cem Yılmaz ise, "E benim için bitmedi" yazarak, Tarkan'a destek oldu.

Kaynak: Snob Magazin

Mehmet Günsür '20 yaş' akımına katıldı, Cem Yılmaz yaptığı yorumla kırdı geçirdi
Mehmet Günsür '20 yaş' akımına katıldı, Cem Yılmaz yaptığı yorumla kırdı geçirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Engin Özkoç Ersin Tatar Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan Serdar Ortaç Şeyma Subaşı Nesrin Cavadzade
Spor Salih Uçan Caner Erkin Serdar Aziz Yılmaz Vural Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Doğum
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Cem Yılmaz'dan Tarkan'a destek - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.5.2021 00:32:27. #1.16#

title