Cem Yılmaz'dan Tarkan'a destek

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, Şarkıcı Yıldız Tilbe'nin sosyal medyada başlattığı bir akımla "pas attığı" Tarkan'ın "Nasıl bir amaca hizmet edeceğini pek anlamadım, bir parçası olmak gelmedi içimden" sözlerini eleştirirken, "Tarkan benim için bitti" dedi. Cem Yılmaz ise Tarkan'a destek verdi. İşte detaylar...

Yıldız Tilbe, müzisyenler için başlatılan akımda Tarkan'ın 'Kış Güneşi' şarkısını söyleyip, Tarkan'a pas atmıştı. Megastar ise, "Yıldız'ım sen benim kıymetlimsin, seni çok severim ve geri çevirmek hiç istemem ama bu challenge'ın nasıl bir amaca hizmet edeceğini pek anlamadım doğrusu ve bir parçası olmak da gelmedi içimden ne yalan söyleyeyim. O yüzden sen en iyisi topu benden geri al, bir başkasına atıver." diyerek Yıldız Tilbe'yi geri çevirmiş, tweet gündem olmuştu.

Tarkan'ın Yıldız Tilbe'ye yanıtını okuduğunda inanamadığını belirten Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, "Eskiler 'Tok, açın halinden anlamaz' derler.. Meğer ne doğruymuş.. Hem de Tarkan gibi, ülkesinin sorunlarına ne kadar duyarlı olduğunu Orhan Gencebay'ın sazı eşliğinde okuduğu o müthiş, o muhteşem 'Uyan' şarkısında milyonlara duyuran Tarkan'ı hatırladım..." dedi. Tarkan'ın "Uyan" şarkısının sözlerini yazan Uluç, "Bunları söyleyen ve tüm ülke insanına söyleten Tarkan, şimdi, tıpkısının aynisi bir çığlık, hem de kendi meslektaşları, şarkılarında, plaklarında, konserlerinde kendisi için çalan, vokal yapan bugünün aç meslektaşları için atılan bir 'çığlık' için 'Ne işe hizmet edeceğini pek anlamadım' diyebiliyorsa, bunun bir tek anlamı var... Tarkan benim için bitti!" görüşlerini paylaştı.

Bu haberi sayfasında paylaşan Cem Yılmaz ise, "E benim için bitmedi" yazarak, Tarkan'a destek oldu.

Kaynak: Snob Magazin