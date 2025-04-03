Cem Yiğit Üzümoğlu neden gözaltına alındı? Türkiye'de sanat camiası ve kamuoyu, son günlerde bu soruya yanıt arıyor. Genç yaşına rağmen dikkat çeken oyunculuk kariyeriyle tanınan Cem Yiğit Üzümoğlu'nun gözaltına alınması, sadece magazin dünyasında değil, siyaset ve toplumsal hareketler ekseninde de yoğun tartışmalara neden oldu. Özellikle sosyal medya platformlarında gündem olan olay sonrası birçok kişi, "Cem Yiğit Üzümoğlu neden gözaltına alındı?" sorusunu araştırmaya başladı. Peki, Cem Yiğit Üzümoğlu neden gözaltına alındı?

CEM YİĞİT ÜZÜMOĞLU NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yapılan boykot çağrılarına ilişkin olarak 'Nefret ve Ayrımcılık' ile 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik' suçlamalarıyla bir soruşturma başlattı. Bu kapsamda, 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi ve emniyet güçleri, aralarında oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu'nun da bulunduğu 11 kişiyi gözaltına aldı.

Soruşturma, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve üniversite öğrencilerinin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından yaptıkları genel boykot çağrılarıyla bağlantılı olarak başlatıldı. Bu çağrılar kapsamında, 2 Nisan 2025 tarihinde bir tüketim boykotu gerçekleştirilmişti.