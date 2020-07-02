Cem Vakfı Genel Başkanı Döner'den Sivas Belediye Başkanı Bilgin'e ziyaret Cem Vakfı Genel Başkanı Erdoğan Döner, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'i makamında ziyaret etti.

Cem Vakfı Genel Başkanı Erdoğan Döner, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'i makamında ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te çıkan olayların yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma programına katılmak üzere kente gelen Döner, Başkan Bilgin ile bir araya gelerek bir süre sohbet etti.

Olayda hayatını kaybedenleri bir kez daha andığını belirten Döner, "Belediye başkanı olarak sizin din, dil ve renk ayrımı yapmadığınızı biliyoruz. Bugün yıllar önce Sivas'ta yaşanan olayda hayatını kaybeden canlarımızı anmak için bir aradayız. Günün ilk saatinde eski Madımak Oteli'ni ziyaret ederek valimiz, belediye başkanımız ve il protokolümüzle anı köşesine karanfil bıraktık, dua ettik. Orada hayatını kaybeden tüm canlarımızın ruhları şad olsun." ifadelerini kullandı.

Bilgin ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti aktararak, şunları kaydetti:

"Geçmişte yaşanan Madımak olayında hayatını kaybeden 37 kardeşimizin anısına Sivas Bilim ve Kültür Merkezimizi ziyaret ederek anı köşesine karanfil bıraktık, dua ettik. Yüzlerce yıldır barış ve kardeşliğin hüküm sürdüğü bu kadim coğrafyaya leke sürmek isteyen dışarıdaki karanlık ellerin senaryosunu yazdığı ve şehrimizde sahnelediği Madımak olayının üzerinden tam 27 yıl geçti. Bu elim hadise sonucunda hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz."

Kaynak: AA