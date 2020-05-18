Cem Özel, 'Cumadan Fizan'a adlı şarkısıyle sevenlerinin karşısına çıktı
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Cem Özel, 'Cumadan Fizan'a adlı şarkısıyle sevenlerinin karşısına çıktı

Alternatif müziğin dikkat çeken isimlerinden; besteci, söz yazarı ve prodüktör Cem Özel'in yeni şarkısı "Cumadan Fizan'a" Sony Music Türkiye etiketiyle yayınlandı

Cem Özel, 'Cumadan Fizan'a adlı şarkısıyle sevenlerinin karşısına çıktı
18.05.2020 17:15 | Son Güncelleme: 18.05.2020 17:15

Dinleyicilerin beğenisine sunduğu tüm eserlerinde kendisine bambaşka bir sanatsal istikamet belirleyen ve müzikten olduğu kadar edebiyat, antropoloji, teknoloji ve görsel sanatlardan da beslenen Cem Özel'den yeni bir single müjdesi geldi.

SÖZ VE MÜZİK KENDİSİNE AİT

Dinleyiciyi ilk dinleyişte yakalayan synth ağırlıklı düzenlemesi ve kendine özgü vokaliyle dikkat çekecek olan "Cumadan Fizan'a" şarkısının söz, müzik ve düzenlemesi yine Cem Özel'e ait.

"BAĞIMLILIKLAR VE SIKIŞMIŞLIK HİSSİ..."

Cem Özel "Cumadan Fizan'a" şarkısını şu sözlerle anlatıyor; "Bu şarkıyı yazmaya başladığımda şarkı benim için bağımlılıklar ve sıkışmışlık hissi ile ilgiliydi. Fakat çoğu zaman olduğu gibi bu şarkı da yıllar içinde eklediğim anlam katmanları ile bütün bir hal aldı. Bana göre noktayı koyan sözleri, gitgide bağımsızlığını kazanan yapay zeka gücünü ve sanallığı artan dünyamızda gitgide kaybolan öznellik kavramını aynı bağlama soktuğumda yazabildim.

Çığ gibi artan bilgi paylaşımı ve manipülasyonuna maruz kalmak bizi her gün biraz daha şekillendiriyor ve hissizleştiriyor. "Balık ıslak olduğunun farkında mıdır?" sorusuna kendimizi özne yaptığımızda, bize oldukça katı, geçerli ve daim gelen gerçekliklerimizin kendi minik baloncuklarımıza dair algılar olduğunu hissedebiliyoruz: "Hiçbir şey sandığımız gibi değil".

GENETİĞİ İLE OYNANDI

Cem Özel'in "Cumadan Fizan'a" şarkısının videosunda da izleyenleri heyecanlandıracak bir görsel dünya ekranlara yansıtıldı. Sanatçının henüz yeni bir method sayılabilecek "bigGan" tekniğini kullanarak hazırladığı videonun yönetmenliğini de yine kendisi üstlendi.

Yapay zekanın belli görseller ile eğitilip kendi yorumuyla yepyeni görseller yaratmasına olanak sağlayan bu teknikle; Cem Özel'in yüzü yapay zeka tarafından bozulup değiştirilerek, bir nevi "genetiği ile oynanmış" bir çok farklı Cem'i izleyenlerle buluşturuyor.

Şarkının ana teması olan kimlik arayışı ve karmaşası ile birebir örtüşen bir animasyon yaratmak isteyen Cem Özel, bu teknoloji ile "Cumadan Fizan'a" videosunda 300 farklı imaj yarattı.

Cem Özel "Cumadan Fizan'a" ile tüm dijital platformlarda dinleyicilerle buluştu.

Kaynak: Snob Magazin

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