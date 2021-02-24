Cem Okullu kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

Cengiz Okullu ve Cem Okullu, gıda sektöründe faaliyet gösteren Okullu Gıda'nın sahipleridir. Cem Okullu kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Cem Okullu hayatı ve biyografisi nedir?

Cengiz Okullu ve Cem Okullu, gıda sektöründe faaliyet gösteren Okullu Gıda'nın sahipleridir. Cem Okullu kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Cem Okullu hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

CEM OKULLU KİMDİR?

Cengiz Okullu ve Cem Okullu, gıda sektöründe faaliyet gösteren Okullu Gıda'nın sahipleridir. 1930'lu yıllarda kurulan Okullu Gıda'nın merkezi Ankara'da bulunuyor. Okullu Gıda, Cem Zeytin markası ile üretim ve satış yaparken, 20 sene evvel de kurumsal bir yapıya büründü. Cem ve Cengiz Okullu kardeşler, baba mesleklerini devam ettiriyor.

2014'te yüzde 81,5 hissesi OYAK (Ordu Yardımlaşma Kurumu) bünyesinde yer alan TUKAŞ, Okullu Gıda Maddeleri İnşaat şirketi, Cem Okullu ve Cengiz Okullu'ya satıldığı belirtildi. 1962 yılında Manisa'da kurulduktan 5 sene sonra ise OYAK tarafından satın alınan TUKAŞ, domates, salça ürünleri ve konserve üretimi yapıyor.