Cem Nergis kimdir? Cem Nergis hayatı ve biyografisi! Cem Nergis kaç yaşında, nereli?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Cem Nergis merak konusu oldu. İşte Cem Nergis hakkında merak edilen Cem Nergis kimdir, Cem Nergis hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

CEM NERGİS KİMDİR?

Doğum tarihi: 27 Mayıs 1985

Kaç yaşında:36yaşında

Nereli: İstanbul

Boy: 1,89 m

27 Mayıs 1985 yılında İstanbul'da doğmuştur. Üniversite hayatına kadar İstanbul'da okumuştur. Liseyi bitirdikten sonra Londra'ya gitmiş, üniversiteyi orada bitirmiştir ardından teyzesi Neslihan Yargıcı'nın da yardımı ile Uzakdoğu'ya gitmiş, Çin ve Tayland'da modellik yapmış, Tayland'da 8 yıl kalmıştır. Tayland'da Shewa adında restoran açmıştır ancak daha sonra kapatmıştır. Türkiye'ye ise 2011 yılında gelmiştir ve oyunculuğa Herşeye Rağmen adlı dizide başlamıştır ancak dizi erken final yapmıştır. Dila Hanım'da konuk oyuncu olarak yer almıştır. 2014 yılında Paşa Gönlüm adlı diziye başlamış ancak daha sonra bırakmıştır. En büyük çıkışını ise 2014 - 2015 sezonunda oynadığı Arka Sokaklar'da yapmıştır. Sezon sonunda sözleşmesi uzatılmış ama diziden ayrılmak zorunda kalmıştır. Maral ve son olarak Tatlı İntikam dizilerinde konuk oyuncu olarak görev yapmıştır. Türkçe, İngilizce, Çince, Tay dilini ve Rusça bilmektedir.

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet