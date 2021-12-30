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Cem Kavçak: "Girdiğimiz pozisyonları değerlendirebilseydik daha farklı olabilirdi"

İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Ort - Haberler | Spor

- Cem Kavçak: "Girdiğimiz pozisyonları değerlendirebilseydik daha farklı olabilirdi" Afjet Afyonspor Teknik Direktörü Cem Kavçak, Fenerbahçe maçından sonra yaptığı açıklamada, "Girdiğimiz pozisyonları değerlendirebilseydik daha farklı olabilirdi.

- Cem Kavçak: "Girdiğimiz pozisyonları değerlendirebilseydik daha farklı olabilirdi"

İSTANBUL - Afjet Afyonspor Teknik Direktörü Cem Kavçak, Fenerbahçe maçından sonra yaptığı açıklamada, "Girdiğimiz pozisyonları değerlendirebilseydik daha farklı olabilirdi. Yediğimiz penaltı ve arkasından bir golle 2-0 mağlup olduk. Takımımızdan memnunuz. Bundan sonra lige bakacağız" dedi.

TFF 2. Lig ekiplerinden Afjet Afyonspor Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup oldu ve elendi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Afyonspor Teknik Direktörü Cem Kavçak, "Maç öncede zevk veren, göze hoş gelen futbol oynamak istiyorduk. Sahada oynadığımız oyun da bu yöndeydi. Önde basarak Fenerbahçe'nin zaaflarından yararlanmak istiyorduk. Kaliteli olarak iyi oyuncuları var. Girdiğimiz pozisyonları değerlendirebilseydik daha farklı olabilirdi. Yediğimiz penaltı ve arkasından bir golle 2-0 mağlup olduk. Takımımızdan memnunuz. Bundan sonra lige bakacağız. Takıma 4 gün izin verdik. Antalya'da hazırlıklarına başlayacağız" diye konuştu.

Cem Kavçak: Girdiğimiz pozisyonları değerlendirebilseydik daha farklı olabilirdi

Cem Kavçak: Girdiğimiz pozisyonları değerlendirebilseydik daha farklı olabilirdi

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İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Ort - Spor Haberleri

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