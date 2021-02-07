Cem Karaca ve Müzeyyen Senar TRT Müzik'te Anılacak

Cem Karaca ve Müzeyyen Senar, ölüm yıl dönümlerinde TRT Müzik'te "Anısına" programıyla yad edilecek.

Cem Karaca ve Müzeyyen Senar, ölüm yıl dönümlerinde TRT Müzik'te "Anısına" programıyla yad edilecek.

Seslendirdiği eserlere yeniden hayat veren Müzeyyen Senar, ölümünün 6. yılında "Müzeyyen Senar Anısına" programı ile anılacak.

Sanatçının seslendirdiği eserlere ve hayat hikayesine yer verilecek programda, "Feraye", "Gurbet Akşamları", "Ben Küskünüm Feleğe", "Benzemez Kimse Sana", "Ömrümüzün Son Demi" gibi pek çok eser sanatçının sesinden hayranlarına ulaşacak.

"Müzeyyen Senar Anısına" programı 8 Şubat 13.00'te müzikseverlerle buluşacak.

Her yaştan müzikseverin kalbinde çok özel bir yere sahip olan sanatçı Cem Karaca, ölümünün 17. yıl dönümünde "Cem Karaca Anısına" programında anılacak.

Sanatçının seslendirdiği eserlerin ve hayat hikayesinin yer alacağı özel program, "Islak Islak", "Tamirci Çırağı", "Resimdeki Gözyaşları" gibi birçok sevilen şarkıyı Karaca'nın sesinden müzikseverlerle buluşturacak.

"Cem Karaca Anısına" programı, 8 Şubat 17.00'de TRT Müzik'te sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Saadet Firdevs Aparı