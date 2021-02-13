Cem İlkel, PotchOpen I Tenis Turnuvası'nı yarı finalde tamamladı

Milli tenisçi Cem İlkel, Güney Afrika'da düzenlenen ATP Challenger turnuvası PotchOpen I'de Büyük Britanyalı Liam Broady ile oynadığı yarı final maçını 2-0 kaybetti.

Milli tenisçi Cem İlkel, Güney Afrika'da düzenlenen ATP Challenger turnuvası PotchOpen I'de Büyük Britanyalı Liam Broady ile oynadığı yarı final maçını 2-0 kaybetti.

Tek erkeklerde ABD'li Jenson Brooksby'i 6-3 ve 6-4, Belçikalı Julien Cagnina'yı 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenen Cem İlkel, çeyrek finale yükseldi.

Milli tenisçi Cem, çeyrek finalde Bulgar Dimitar Kuzmanov'u 4-6, 6-3 ve 6-2'lik setlere 2-1 mağlup ederek son dört sporcu arasına adını yazdırdı.

Yarı finalde Büyük Britanyalı Liam Broady ile karşılaşan 25 yaşındaki sporcu, 6-7 ve 4-6'lık setler sonunda rakibine 2-0 mağlup oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar