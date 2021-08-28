Cem İlkel'in Amerika Açık'ta rakibi Alex Molcan
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Cem İlkel'in Amerika Açık'ta rakibi Alex Molcan

Cem İlkel'in Amerika Açık'ta rakibi Alex Molcan
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Profesyonel kariyerinde ilk Grand Slam ana tablo maçına Amerika Açık'ta çıkacak olan Cem İlkel'in rakibi belli oldu.

Profesyonel kariyerinde ilk Grand Slam ana tablo maçına Amerika Açık'ta çıkacak olan Cem İlkel'in rakibi belli oldu. İlkel'in Amerika Açık ana tablo ilk turdaki rakibi yine kendisi gibi elemelerden gelen dünya 138 numarası Slovak raket Alex Molcan oldu.

Amerika Açık'ta Cem İlkel, dünya 138 numarası Slovak raket Alex Molcan ile karşılaşacak. Molcan, mayıs ayında ATP 250 Belgrad 2 turnuvasında Novak Djokovic ile final oynamıştı. Sene başında Antalya Open elemelerini geçen Molcan'ın aynı zamanda 8 maçlık galibiyet serisi bulunuyor. Cem İlkel - Alex Molcan ana tablo ilk tur maçı 30 Ağustos Pazartesi günü kort 8'de TSİ 18.00'de başlayacak programda üçüncü maç olacak. - İSTANBUL

Cem İlkel'in Amerika Açık'ta rakibi Alex Molcan

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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