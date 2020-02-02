Cem İlkel'den ilk ATP Challenger şampiyonluğu

02.02.2020 23:53 | Son Güncelleme: 02.02.2020 23:53

Milli tenisçi Cem İlkel, ATP Challenger seviyesinde ilk zaferine Fransa'nın Quimper şehrinde düzenlenen Open Quimper Bretagne Occidentale Turnuvası'nda ulaştı. Finalde ev sahibi ülkeden turnuvanın 5 numaralı seribaşı Maxime Janvier'e set şansı tanımayan İlkel, kariyerinin 5'inci tekler zaferini elde etti.

Sert zeminde düzenlenen organizasyonda İlkel sırasıyla Norveçli, Sırp, Fransız, Çek ve Slovak rakiplerini yenerek geldiği finalde turnuvanın 5 numaralı seribaşı Janvier ile kozlarını paylaştı. 1 saat 41 dakika süren 12 ace kaydettiği ve 10 kez servis kırdığı mücadele sonunda İlkel rakibini 7-6, 7-5'lik setlerle saf dışı bırakarak şampiyonluğa ulaştı. Geçmiş yıllarda Andrey Rublev, Benoit Paire gibi dünya sıralamasında önde gelen isimlerin şampiyon olduğu Open Quimper Bretagne Occidentale Turnuvası'nda kupaya uzanan İlkel'in yeni klasmanda kariyer rekoru kırarak ATP ilk 200'de yer alması bekleniyor.

CEM İLKEL: KOÇTUM IVICA'YA VE AİLEME TEŞEKKÜR EDERİM"

Ödül töreninde konuşan milli tenisçi, "Tenis oynamak sizin önünüzde konuşmaktan çok daha kolay. Öncelikle tüm bu turnuvayı gerçekleştiren herkese, sponsorlara, Fransa Tenis Federasyonu, top toplayıcı çocuklar, hakemler ve tüm çalışanlara teşekkür ederim. Gerçekten harika bir iş çıkardınız. Buraya turnuvayı izlemeye gelen herkese de teşekkür ederim, bütün bir hafta buradaydınız. O kalabalığın coşkusunu hissettim, gerçekten muhteşem bir atmosfer yarattınız. Maxime'yi de tebrik etmek istiyorum burada çok iyi bir hafta geçirdi. Turdaki herkes onun ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu biliyor. Yakında onu çok daha iyi bir yerde göreceğimizden eminim. Son olarak, koçum Ivica'ya ve her zaman yanımda olan aileme teşekkürlerimi iletiyorum. Umarım seneye tekrar bu turnuvada görüşürüz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA