Cem İlkel, Avustralya Açık'a elemelerin ikinci turunda veda etti
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Cem İlkel, Avustralya Açık'a elemelerin ikinci turunda veda etti

12.01.2021 20:51 | Son Güncelleme: 12.01.2021 20:54
Cem İlkel, Avustralya Açık'a elemelerin ikinci turunda veda etti

Milli tenisçi Cem İlkel, sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'a elemelerin ikinci turunda veda etti.

Milli tenisçi Cem İlkel, sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'a elemelerin ikinci turunda veda etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen tek erkekler elemelerinin ikinci turunda, dünya sıralamasının 219. basamağında yer alan Cem İlkel, klasmanın 206. sırasındaki Fransız Quentin Halys ile karşılaştı.

İki saat 23 dakika süren mücadelede rakibine 2-6, 7-6 ve 6-1'lik setlerle 2-1 mağlup olan milli tenisçi, turnuvadan elendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

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