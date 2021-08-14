CEM I 42,5 R (Portland) Dökme Çimento 2.Kısım Alım İşi
CEM I 42, 5 R (Portland) Dökme Çimento 2. Kısım Alım İşi Kars İli Merkez İlçe ve Köylerine Hizmet Götürme Birliği Hükümet Konağı Kat: 3 Merkez/KARSİHALE TARİHİ - YERİ : 20. 08. 2021 Cuma günü - Saat 14. 30- Kars Valiliği Kar Toplantı SalonuİLAN METNİ : İlan Metni İçin Tıklayınız...
CEM I 42, 5 R (Portland) Dökme Çimento 2. Kısım Alım İşi Kars İli Merkez İlçe ve Köylerine Hizmet Götürme Birliği Hükümet Konağı Kat: 3 Merkez/KARS
İHALE TARİHİ - YERİ : 20. 08. 2021 Cuma günü - Saat 14. 30- Kars Valiliği Kar Toplantı Salonu
İLAN METNİ : İlan Metni İçin Tıklayınız...
Kaynak: Habermetre