Silindirle Sıkıştırılmış Beton (SSB) Yol Yapımı İçin 2.Kısım Agrega Alım İşi
Silindirle Sıkıştırılmış Beton (SSB) Yol Yapımı İçin 2. Kısım Agrega Alım İşi Kars İli Merkez İlçe ve Köylerine Hizmet Götürme Birliği Hükümet Konağı Kat: 3 Merkez/KARSİHALE TARİHİ - YERİ : 20. 08. 2021 Cuma günü - Saat 14. 00- Kars Valiliği Kar Toplantı SalonuİLAN METNİ : İlan Metni İçin.
Silindirle Sıkıştırılmış Beton (SSB) Yol Yapımı İçin 2. Kısım Agrega Alım İşi Kars İli Merkez İlçe ve Köylerine Hizmet Götürme Birliği Hükümet Konağı Kat: 3 Merkez/KARS
İHALE TARİHİ - YERİ : 20. 08. 2021 Cuma günü - Saat 14. 00- Kars Valiliği Kar Toplantı Salonu
İLAN METNİ : İlan Metni İçin Tıklayınız...
Kaynak: Habermetre