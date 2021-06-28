Cem I 42,5 R (Porland) Dökme Çimento Alım İşi
CEM I 42, 5 R (Porland) Dökme Çimento Alım İşi, Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 18. Maddesi kapsamında açık ihale üsulu ile ihale edilecektir.
CEM I 42, 5 R (Porland) Dökme Çimento Alım İşi, Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 18. Maddesi kapsamında açık ihale üsulu ile ihale edilecektir.
İhale Yeri : Kars Valiliği Kar Toplantı Salonu
İhale Tarihi : 29. 06. 2021 saat: 14: 00 İLAN METNİ : İlan metni için tıklayınız...
Kaynak: Habermetre