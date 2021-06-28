Cem I 42,5 R (Porland) Dökme Çimento Alım İşi
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Cem I 42,5 R (Porland) Dökme Çimento Alım İşi

Cem I 42,5 R (Porland) Dökme Çimento Alım İşi
Habermetre - Haberler | Toplum

CEM I 42, 5 R (Porland) Dökme Çimento Alım İşi, Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 18. Maddesi kapsamında açık ihale üsulu ile ihale edilecektir.

CEM I 42, 5 R (Porland) Dökme Çimento Alım İşi, Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 18. Maddesi kapsamında açık ihale üsulu ile ihale edilecektir.

İhale Yeri : Kars Valiliği Kar Toplantı Salonu

İhale Tarihi : 29. 06. 2021 saat: 14: 00 İLAN METNİ : İlan metni için tıklayınız...

Kaynak: Habermetre

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