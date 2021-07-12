Cem Garipoğlu öldü mü? Cem Garipoğlu kimdir?
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Cem Garipoğlu öldü mü? Cem Garipoğlu kimdir?

Cem Garipoğlu öldü mü? Cem Garipoğlu kimdir?
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Lise öğrencisi Münevver Karabulut'un3 Mart 2009'da başının kesilerek öldürülmesi Türkiye'yi sarsmıştı. Münevver'i öldüren Cem Garipoğlu hakkında günümüzde de detaylar merak edilirken Cem Garipoğlu öldü mü ve Cem Garipoğlu kimdir konuları merak edildi. Peki, Cem Garipoğlu öldü mü? Cem Garipoğlu kimdir?

Cem Garipoğlu 2009 yılında Münevver Karabulut'u vahşiceöldürmüştü. Genç kızın cesedi bir çöp konteynırında başı ve gövdesi ayrılmış şekilde bulunmuştu. Peki, Cem Garipoğlu öldü mü? Cem Garipoğlu kimdir? İşte, detaylar…

CEM GARİPOĞLU ÖLDÜ MÜ?

Ölüm tarihi: 10 Ekim 2014

11 Şubat 2010'da ilk kez hakim karşısına çıkan Cem Garipoğlu cinayeti şöyle anlattı:

"Telaşla cesetten kurtulmaya çalıştım. Evdeki bir bavulu aldım. Münevver'i cesedini bavula sığdırmaya çalıştım. Sığmayınca evden koşarak nalbura gittim. Testere aldım. Tekrar eve gelip önce başını kestim, sonra gitar kutusuna koydum. Cesedi de bavula yerleştirdim. Daha sonra korsan taksiyle evden ayrıldım. Evden ayrılmadan da önce kirli çamaşır sepetinde bulunan çamaşırlarla yerdeki kanları temizledim. Arabaya bindim ve Etiler'e geldim. Bagajdan bavul ve gitar kutusunu indirdim ve çöp konteynerine attım. Bilinçsizce ne yaptığımı bilmeden alışveriş merkezine geldiğimi anladım. Sonra Bahçeşehir'deki evimize gittim."

Mahkeme, 18 Kasım 2011'de Garipoğlu'na "çocuğa karşı, tasarlayarak, canavarca bir hisle ve eziyet ederek öldürmek" suçundan, en üst sınır olan 24 yıl hapis cezası verdi.

Ve 10 Ekim 2014'te Silivri'deki 5 No'lu L Tipi Kapalı Cezaevi'nden Cem Garipoğlu'nun intihar ettiği haberi geldi.

Ölümle ilgili detaylar ise bir süre sonra ortaya çıktı:

- Ceset, infaz koruma memurları tarafından sabah 08'de bulundu.

- Garipoğlu, 3'lü koğuşta tek başına kalıyordu.

- Kamera görüntülerine göre, koğuşa kimse girmedi.

- Koğuş en son gece 02'de kontrol edilmişti.

- Garipoğlu kendi koğuşundan, aynı yerdeki diğer boş koğuşa geçti; başına poşet geçirdi ve çamaşır ipiyle kendisini boğdu.

- Cem Garipoğlu'nun cenazesi 13.50 sıralarında cezaevinden çıkarıldı.

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