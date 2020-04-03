Cem Evi'nden bağış kutusu çalan hırsız kameraya yakalandı
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İnönü mahallesi, Kocaeli, 3. Sayfa

Cem Evi'nden bağış kutusu çalan hırsız kameraya yakalandı

Cem Evi'nden bağış kutusu çalan hırsız kameraya yakalandı Cemevi Başkanı Aras; "Herkes çocuğuna daha çok sahip çıksın" Kocaeli'de Cemevi'nin camını kırarak içeriye giren şahıs bağış kutusunu çalarak kayıplara karıştı.

03.04.2020 10:43 | Son Güncelleme: 03.04.2020 10:45
Cem Evi'nden bağış kutusu çalan hırsız kameraya yakalandı

Cem Evi'nden bağış kutusu çalan hırsız kameraya yakalandı

Cemevi Başkanı Aras; "Herkes çocuğuna daha çok sahip çıksın"

KOCAELİ - Kocaeli'de Cemevi'nin camını kırarak içeriye giren şahıs bağış kutusunu çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, Kocaeli'nin Çayırova ilçesi İnönü Mahallesi'nde bulunan Abdal Musa Cemevi'nde meydana geldi. Önceki gün akşam 22.00 sıralarında cemevine gelen kimliği belirsiz kişi camı kırarak cemevine girdi. Cemevinde bulunan bağış kutusunu alan kişi daha sonra kırdığı camdan geri çıkarak kayıplara karıştı. Koronavirüsü tedbirleri nedeniyle kapalı olan cemevinde gerçekleşen hırsızlığı 3 gün sonra bölgeyi kontrol etmek için gelen görevli farketti. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen emniyet ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Hırsızlık anı kameralar tarafından kaydedildi

Kocaeli'de gerçekleşen hırsızlık anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde bir kişinin camdan girdikten bir süre sonra elinde bağış kutusuyla geri çıktığı ve olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

"Herkes çocuğuna daha çok sahip çıksın"

Hırsızlık olayıyla ilgili açıklama yapan cemevi başkanı Halil İbrahim Aras, "Bugün farkına vardık. Cemevimize girmişler. 31 Mart'ta akşam saat 21.30-22.00 arası girmişler. Cemevimizden iki tane bağış kutusunun birini parçalamış, birini de alıp götürmüşler. İbadethanelere bile tenezzül edip, bu kadar zarar veren gençlere ne demeli. Bunların annelerine babalarına sesleniyorum. Kendi çocuklarını iyi yetiştirmelerini, iyi bir evlat olmaları. Bu gibi ibadethanelere dahi giriliyorsa artık bu işin sonu gelmiş demektir. Ben anne babalara sesleniyorum. Herkes kendi çocuğuna daha çok sahip çıksın" ifadelerini kullandı.

Cem Evi'nden bağış kutusu çalan hırsız kameraya yakalandı

Kaynak: İHA

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Cem Evi'nden bağış kutusu çalan hırsız kameraya yakalandı
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