Cem Evi'nde aşure dağıtıldı Kartal Cem Evinde vatandaşlara aşure ve pilav dağıtıldı.

Kartal Cem Evinde vatandaşlara aşure ve pilav dağıtıldı. Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de vatandaşlarla bir araya gelerek aşure yedi.

Kartal Cem Evi Vakfında yapılan anlamlı etkinlikte vatandaşlara aşure ve pilav dağıtıldı. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de burada vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Yüksel, "12 gün orucun ardından bugün de aşureler dağıtılıyor. Bugün Kartal Cem Evindeyiz, ama Türkiye'de birçok noktasında ya da birçok yerde aşureler ikram ediliyor. Aşurenin anlamını önemini kavramak gerekiyor. Birçok çeşidin bir araya gelip çok iyi bir tat verdiği hissini, bütün toplumun bütün kesimlerinin bir araya gelebileceğini kardeşçe dostça arkadaşça, birliği beraberliği temsil eden aşurenin ikramındayız. Biz de istiyoruz ki bir aşure gibi olalım. Toplumun her kesimi birbirini anlayabilsin, birbirini sevebilsin ve iyi ilişkiler kurulabilsin, iyi tatlar ortaya çıksın. Muharremde acı var gözyaşı var, Kerbela sürecinden gelen kan ve gözyaşı var. İnsanlar hem ibadetlerini hem acılarını yaşıyorlar. Bugün de aşureyle, kesilen kurbanlarla hem pilavlı et ikramı, hem de aşureyle bunun son gününü gerçekleştirdik. Hem Kartal Cem Evi hem de Kartal'daki diğer cem evleriyle bizden aşure isteyen hatta bütün kesimlerle aşuremizi paylaştık, lokmamızı paylaştık. İnşallah tadımız hep aşure gibi olur, birliğimiz beraberliğimiz daim olur" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA