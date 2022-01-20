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Cem Bölükbaşı, sezonu Asya'da açacak

Cem Bölükbaşı, sezonu Asya'da açacak
AA / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

Formula 2'de yarışma kararı alan milli otomobil sporcusu Cem Bölükbaşı, kış antrenmanları için Formula Regional Asya'da piste çıkacak.

Formula 2'de yarışma kararı alan milli otomobil sporcusu Cem Bölükbaşı, kış antrenmanları için Formula Regional Asya'da piste çıkacak.

Formula 2'de yarışacak ilk Türk pilot olacak Cem Bölükbaşı, sezonun ilk mücadelesini 22-23 Ocak'ta Abu Dhabi Yas Marina'da verecek.

Geçen sezon Formula 3 Asya Şampiyonası adıyla düzenlenen yarış, bu yıl Formula Regional Asya Şampiyonası adıyla gerçekleştirilecek. 15 Şubat'a kadar sürecek organizasyonda Cem, Evans GP adına yarışacak.

Cem Bölükbaşı, geçen yıldan bildiği bir seride yarışacağını aktararak, "Geçen yıl en başarılı ilk 10 yarış pilotu arasında yer almış ve ilk kez çıktığım seride en iyi ikinci çaylak olmuştum. Bu yıl da bolca deneyim kazanıp kendimi geliştireceğim. Bu şampiyonanın hemen ardından herkesin merakla beklediği Formula 2 maceramız da başlayacak. Hayallerimin yanında olan herkese güzel haberler vermek için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

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AA / Erkan Tiryaki - Spor Haberleri

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