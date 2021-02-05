Cem Bölükbaşı, Formula 3 Asya Şampiyonası'ndaki mücadelesine devam ediyor
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Cem Bölükbaşı, Formula 3 Asya Şampiyonası'ndaki mücadelesine devam ediyor

05.02.2021 20:33 | Son Güncelleme: 05.02.2021 20:37
Cem Bölükbaşı, Formula 3 Asya Şampiyonası'ndaki mücadelesine devam ediyor

Milli sporcu Cem Bölükbaşı, Formula 3 Asya Şampiyonası'ndaki ikinci ayak yarışlarında 11 puan topladı ve genel klasmanda 9. sırada yer aldı.

Milli sporcu Cem Bölükbaşı, Formula 3 Asya Şampiyonası'ndaki ikinci ayak yarışlarında 11 puan topladı ve genel klasmanda 9. sırada yer aldı.

E-spordaki kariyerini profesyonel yarış pistlerine taşıyan ve Black Arts Racing takımıyla Formula 3 Asya Şampiyonası'nda boy gösteren 22 yaşındaki pilot, Abu Dabi'deki Yas Marina Pisti'nde gerçekleştirilen ikinci ayak yarışlarında mücadele etti.

Cem Bölükbaşı, ikinci ayak yarışlarını sırasıyla 8'inci, 7'nci ve 10'uncu sırada bitirdi ve 11 puan topladı.

Dubai'deki ilk ayak yarışlarında 12 puanı hanesine yazdıran genç sporcu, toplamda 23 puana ulaştı ve genel klasmanda kendisine 9. sırada yer buldu.

Cem Bölükbaşı ayrıca, şampiyonada her yarışta puan toplayan 7 pilottan biri oldu.

Organizasyonda üçüncü ayak yarışları, yine Abu Dabi'deki Yas Marina Pisti'nde, 6-7 Şubat'ta gerçekleştirilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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