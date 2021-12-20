Son dakika: Formula 2 test sürüşlerinde Cem Bölükbaşı rüzgarı - Haberler Spor
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Son dakika: Formula 2 test sürüşlerinde Cem Bölükbaşı rüzgarı

Son dakika: Formula 2 test sürüşlerinde Cem Bölükbaşı rüzgarı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Edinilen son dakika gelişmesine göre Espordan gelerek gerçek yarışlarda büyük zaferler kazanan genç yarış pilotu Cem Bölükbaşı, Formula 2'de deneme sürüşlerinde başarılı performanslar gösterdi.

Espordan gelerek gerçek yarışlarda büyük zaferler kazanan genç yarış pilotu Cem Bölükbaşı, Formula 2'de deneme sürüşlerinde başarılı performanslar gösterdi.

Bölükbaşı, Euroformula Open'daki takımı Van Amersfoort ile 18-19 Aralık tarihleri arasında Abu Dhabi Yas Marina pistinde gerçekleşen Formula 2 test sürüşlerine çıkarken, 15 yarışta 8 kez podyumda yer aldı. Genç yarış pilotu, cumartesi günü gerçekleşen test sürüşleri bitiminde 1: 37.818 ile en iyi derecesini elde etti ve test sürüşleri sonrasında en başarılı 10 yarış pilotundan biri olmayı başardı.

"FORMULA 1'E ÇIKAN İLK TÜRK YARIŞÇI OLMA HAYALİME HER SEFERİNDE BİR ADIM DAHA YAKLAŞIYORUM"

Bölükbaşı, Formula 1 hedefiyle çalışmalarını sürdürdüğüne değinirken, "Abu Dhabi Yas Marina pistinde, ilk kez Formula 2 resmi test sürüşlerini başarıyla tamamladık. Daha önce Formula 3 Asya yarışlarından bildiğim bir pist olsa da ilk kez resmi bir testte Formula 2 aracı kullandım. Yine bana çok şey kazandıran ve yarış deneyimimi artıran bir sürüş oldu. Formula 1'e çıkan ilk Türk yarışçı olma hayalime her seferinde bir adım daha yaklaşıyorum. Bu süreçte başta Icrypex ekibi olmak üzere beni destekleyen herkese ve her zaman yanımda olan ajansım TEM Agency'e çok teşekkür ediyorum" dedi.


- Kbaşı
Son dakika: Formula 2 test sürüşlerinde Cem Bölükbaşı rüzgarı

Son dakika: Formula 2 test sürüşlerinde Cem Bölükbaşı rüzgarı

Son dakika: Formula 2 test sürüşlerinde Cem Bölükbaşı rüzgarı

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