Son dakika: Formula 2 test sürüşlerinde Cem Bölükbaşı rüzgarı

Espordan gelerek gerçek yarışlarda büyük zaferler kazanan genç yarış pilotu Cem Bölükbaşı, Formula 2'de deneme sürüşlerinde başarılı performanslar gösterdi.

Bölükbaşı, Euroformula Open'daki takımı Van Amersfoort ile 18-19 Aralık tarihleri arasında Abu Dhabi Yas Marina pistinde gerçekleşen Formula 2 test sürüşlerine çıkarken, 15 yarışta 8 kez podyumda yer aldı. Genç yarış pilotu, cumartesi günü gerçekleşen test sürüşleri bitiminde 1: 37.818 ile en iyi derecesini elde etti ve test sürüşleri sonrasında en başarılı 10 yarış pilotundan biri olmayı başardı.