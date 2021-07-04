Cem Bölükbaşı Euro Formula Open'da yarışacak!
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Cem Bölükbaşı Euro Formula Open'da yarışacak!

Cem Bölükbaşı Euro Formula Open'da yarışacak!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Temsilcimizin yeni durağı Euro Formula Open!

Ülkemizi katıldığı ve yayınlarında oynadığı Formula yayınlarıyla temsil eden başarılı pilot Cem Bölükbaşı Euro Formula Open'da yarışacak. Cem Bölükbaşı, Euro Formula Open'da yarışacağını dün yaptığı sosyal medya paylaşımı ile takipçilerine duyurdu.

Cem Bölükbaşı'nın kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşım şu şekildeydi:

Günlerdir heyecanla beklediğim duyuru vakti geldi. Formula 1'in önde gelen isimlerinden Max Verstappen ve Charles Leclerc gibi pek çok efsane pilot yetiştirmiş @vanamersfoortracing takımıyla Euro Formula Open'da yarışacağım. hikayesi yazılmaya devam ediyor.

Yaptığı yayınlarla yarış sektörüne giriş yapan başarılı pilot acaba katılacağı "Euro Formula Open"da başarılı olabilecek mi?

Playerbros ekibi olarak öncelikle kendisine hayırlı olmasını diliyor ve katılacağı turnuvada kendisine başarılar diliyoruz!

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Kaynak: Playerbros

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