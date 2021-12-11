Cem Bergamalı kimdir? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Cem Bergamalı kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtı merak ediliyor. Peki, Cem Bergamalı kimdir? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Cem Bergamalı kimdir, kaç yaşında, nereli, hayatı ve biyografisi! Cem Bergamalı'nın müzik kariyeri ve hayatı hakkında bilgiler...

CEM BERGAMALI KİMDİR?

Cem Bergamalı 1969 yılında dünyaya geldi. Cem adında bir oğlu olan Bergamalı, küçük yaşlarda müzik ile ilgilenmeye başladı. Bir dönem Demet Akalın ile çalışan Cem Bergamalı, davul çalmaktadır. Dört Beygirim, Üç Kemerin Dübeği, Turkish Macedonia, Su, Fırfır, Cem Bergamalı Drums, Rüya, Hürrem ve Çöl adında parçaları vardır.

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