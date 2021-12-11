Cem Bergamalı kimdir? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Cem Bergamalı kaç yaşında, nereli? - Haberler
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Cem Bergamalı kimdir? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Cem Bergamalı kaç yaşında, nereli?

Cem Bergamalı kimdir? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Cem Bergamalı kaç yaşında, nereli?
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Şarkılar Bizi Söyler konukları merak edildi. 11 Aralık Cumartesi Şarkılar Bizi Söyler konukları arasında Cem Bergamalı de yer aldı. Peki, Cem Bergamalı kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Cem Bergamalı'nın hayatı ve biyografisi ile ilgili bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Cem Bergamalı kimdir? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Cem Bergamalı kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtı merak ediliyor. Peki, Cem Bergamalı kimdir? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Cem Bergamalı kimdir, kaç yaşında, nereli, hayatı ve biyografisi! Cem Bergamalı'nın müzik kariyeri ve hayatı hakkında bilgiler...

CEM BERGAMALI KİMDİR?

Cem Bergamalı 1969 yılında dünyaya geldi. Cem adında bir oğlu olan Bergamalı, küçük yaşlarda müzik ile ilgilenmeye başladı. Bir dönem Demet Akalın ile çalışan Cem Bergamalı, davul çalmaktadır. Dört Beygirim, Üç Kemerin Dübeği, Turkish Macedonia, Su, Fırfır, Cem Bergamalı Drums, Rüya, Hürrem ve Çöl adında parçaları vardır.

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