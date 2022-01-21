Cem Belevi podyumda
20/22 Ocak 2022 tarihleri arasında üçüncüsü gerçekleşecek olan Uluslararası Leshow Deri ve Moda fuarı 20 Ocakta İstanbul Kongre Merkezinde kapılarını açtı. Leshow İstanbul gala defilesinde Cem Belevi podyumdaydı. İşte detaylar…
İSTANBUL (Snob Magazin) - Avrasya bölgesinin en prestijli dış giyim moda fuarları arasında yer alan Leshow İstanbul Moda Fuarının Üçüncüsü 20/22 Ocak 2022 tarihleri arasında 3 gün boyunca misafirlerini ağırlayacak.
Dün gece Leshow İstanbul gala defilesinde Cem Belevi podyumdaydı. Muhteşem bir showla podyumda yürüyen Belevi'ye Rusya'nınBayan ihtişamı Mila Bolieva eşlik etti.
Asil Çağıl'ın koreografisini üstlendiği defilelerin sunuculuğunu Aslı Sertdemive Özgür Özyurt gerçekleştirdi. Defilede Newar, Gata, Boni Pelle, Sansar, Dio Gomez, Ambient başta olmak üzere sektörün önde gelen markaları yeni koleksiyonlarını Leshow İstanbul podyumunda sergilediler.