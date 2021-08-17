Cem Belevi hakkında bomba aşk iddiası
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Cem Belevi hakkında bomba aşk iddiası

Cem Belevi hakkında bomba aşk iddiası
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Zehra Yılmaz ile evliliğin eşiğinden dönen şarkıcı Cem Belevi'nin özel hayatıyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Müzik dünyasının sevilen isimleri İrem Derici ve Cem Belevi'nin aşk yaşadığı iddia edildi. Sık sık birlikte görüntülenen ikilinin ilişkilerini sakladıkları öne sürüldü.

Cem Belevi'nin, 2019 yılında dünyaevine girdiği Avukat Ömer Gezen'den geçtiğimiz mart ayında sürpriz şekilde boşanan Bircan Bali ile yakınlaştığı ileri sürülmüştü.

Cem Belevi, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını anlatıp "Çeşme'de denk geldik sohbet ettik Bircan Bali ile. İrem gibi o da sevdiğim tanıdığım bir arkadaşım" demişti.

İrem Derici'nin Instagram hesabından paylaştığı siyah mayolu fotoğrafına Cem Belevi'nin alev emojisi göndermesi gözlerden kaçmadı.

(Gazete Magazin)

Cem Belevi hakkında bomba aşk iddiası
Cem Belevi hakkında bomba aşk iddiası
Cem Belevi hakkında bomba aşk iddiası

Kaynak: Snob Magazin

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